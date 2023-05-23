В Новосибирске «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц

В Новосибирске «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц7
- 23.05.2023, 8:14
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Российский наемник угрожал подорвать их гранатой.
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц. По предварительным данным, он служил в ЧВК «Вагнер» и несколько дней назад у него закончился контракт.
Telegram-канал BAZA пишет, что наемник изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет.
Мужчина встретил девочек рядом со школой.
«Он сказал, будто бы при себе у него есть пистолет с гранатой, и пообещал «подорвать» школьниц, если они не будут слушаться. После этого неизвестный завел девочек за гаражи и надругался», – пишет издание.