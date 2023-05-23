В Новосибирске «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц 7 23.05.2023, 8:14

7,578

Российский наемник угрожал подорвать их гранатой.

В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц. По предварительным данным, он служил в ЧВК «Вагнер» и несколько дней назад у него закончился контракт.

Telegram-канал BAZA пишет, что наемник изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет.

Мужчина встретил девочек рядом со школой.

«Он сказал, будто бы при себе у него есть пистолет с гранатой, и пообещал «подорвать» школьниц, если они не будут слушаться. После этого неизвестный завел девочек за гаражи и надругался», – пишет издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».