СМИ: В Москве белорус с женой запустили в небо флаг против войны с Украиной 1 23.05.2023, 10:46

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Их задержали.

В Москве задержали пару, которая запустила шары с флагом Легиона «Свобода России». Как сообщает Shot, это гражданин Беларуси с женой.

Утверждается, что гражданин Беларуси с женой «приехали к пруду в Северном Чертаново, достали из багажника шары, муж их запустил, а супруга снимала на телефон для отчета. После этого пара быстро скрылась с места».

Сейчас с супругами «работают силовики». Видео запущенного в небо над Москвой флага накануне публиковал в своем телеграм-канале Легион «Свобода России».

«Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы», — прокомментировали они размещенное в канале фото и видео.

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