Политолог о ситуации в Белгородской области: Это хороший троллинг 23.05.2023, 16:39

2,518

Григорий Месежников

Путинский режим не способен защитить свою территорию.

Российские добровольческие соединения уже в третий раз зашли на территорию Белгородской области РФ. Местные власти долгое время якобы готовились к подобным атакам, строили укрепления. Как вышло, что эти подразделения довольно легко вошли на территорию России?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к словацкому политологу, президенту Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорию Месежникову.

— То, что произошло, нужно рассматривать в контексте российской агрессии против Украины. Россия до сих пор вела себя так, будто независимо от того, что она делает в Украине, никакого существенного ответа на свои агрессивные действия не получит. Они бомбили, обстреливали Украину со своей территории, особенно с территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Это в целом территории, с которых Россия ведет эту захватническую войну. Так вот, они, подчеркну, считали, что никакого ответа вообще не последует

На самом деле, как сейчас выяснилось, они не подготовились к подобным операциям. Насколько я знаю, в этих областях нет военных мощностей, нет достаточного потенциала. То, что они говорят о «подготовительных работах», о рытье «окопов» и о прочем — это все маскировка для местного населения. Для того, чтобы успокоить жителей, чтобы они не считали, что государство их не способно защитить.

Сейчас мы говорим о российском добровольческом батальоне и его вхождении на территорию России, но, думаю, что если бы Вооруженным силам Украины по каким-то тактическим или операционным соображениям было бы необходимо провести операцию в этой части российской территории, то они бы легко справились со своими задачами.

Происходящее сейчас — это, конечно же, последствия войны. Думаю, что это событие повлияет хотя бы на часть населения РФ. Россия начала войну в полной уверенности, что победит, на самом деле никакой победы не наблюдается и сейчас война приходит на территорию России, независимо от того, участвуют ли в этом ВСУ или нет. Мое мнение, что именно в этой операции они не участвуют. Украина очень аккуратно себя ведет и люди, которые сейчас находятся на территории Белгородской области, это российские граждане.

Происходящее в Белгородской области сейчас отвлекает внимание России от самой войны, ей нужно каким-то образом укрепляться. Предполагаю, что эти люди пришли в Белгородскую область с украинской территории. Помимо всего прочего, это еще и очень хороший троллинг. Россия пыталась создать на территории Украины «народные республики», две кое-как удалось создать, но сейчас весь этот российский нарратив возвращается в РФ в виде установления якобы «Белгородской народной республики». Здесь можно только улыбнуться, каким образом это сейчас обставила Украина.

— Российские пропагандисты хаотично отреагировали на это событие. Почему нет какой-то слаженной реакции?

— Думаю, что они, мягко говоря, удивлены, а, может быть, даже шокированы. В их представлении Россия должна была победить, если не сразу, как это планировалось, за три-четыре дня, то в любом случае окончательная победа должна быть, по их мнению, на стороне России, а сейчас оказывается, что это отнюдь не так.

Наблюдаемая паника в российских пропагандистских СМИ связана и с тем, что Украина систематически готовится к своему наступлению. В подразделения украинской армии поступает новое вооружение, что вызывает большое беспокойство в РФ.

Все это время они, российские пропагандисты, основное внимание уделяют именно действиям ВСУ, а сейчас оказывается, что даже на территории РФ появляются какие-то люди, в их понимании «зеленые человечки».

Украина очень аккуратно себя ведет, не дает повод обвинить себя в том, что это ее Вооруженные силы проводят операции в Белгородской области. Хотя, как я считаю, Украина вправе проводить любые военные операции против России. Она имеет полное право на любой ответ на российскую агрессию и то, что сейчас Запад свою позицию смягчает по поводу использования Украиной своего вооружения, весьма показательно. То, что делала Россия, начиная с 2014-го, это полное нарушение всех норм международного права.

К слову, понятно, что военное значение происходящего в Белгородской области ограничено, вряд ли Белгород можно освободить или занять маленькой группой, но политическое значение это, несомненно, имеет. РФ показывает себя неспособной защититься от внешнего военного воздействия. Они же постоянно говорят об «угрозе нападения Запада», а тут на них напали «зеленые человечки».

Можно сказать, что агрессия против Украины является если еще не окончательным поражением, то уже сейчас очевидным проигрышем России, и защитить по-настоящему свою территорию этот режим не способен.

— В Украине воюет несколько белорусских добровольческих подразделений. Как вы думаете, Лукашенко примеряет на себя сценарий Белгородской области?

— Уверен, что Лукашенко боится. Думаю, что подобные соображения отворачивали Лукашенко от того, чтобы белорусские вооруженные силы приняли непосредственное участие в агрессии против Украины.

Он опасался, что может произойти то, что украинские войска вместе с белорусскими добровольческими подразделениями начнут побеждать в этой войне. Естественно, что они бы вытеснили введенные в Украину войска Лукашенко, которые, кстати, сами могли бы присоединиться к украинской армии и пойти в наступление на Минск.

Не утверждаю, что это бы обязательно произошло, но, думаю, что он этот вариант он у себя в голове проигрывал.

Насколько я знаю, белорусские бойцы, сражающиеся на стороне Украины, проявили себя в военных действиях против российских захватчиков очень умело. Они действительно могут быть серьезной угрозой для режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».