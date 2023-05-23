Лукашенко рассказал, чем болел 21 23.05.2023, 20:56

10,318

На основе перенесенного диктатором вируса разработана российская вакцина «Спутник V».

Александр Лукашенко заявил, что у него был аденовирус, сообщает БелТА.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах», – сказал Лукашенко на совещании по здравоохранению 23 мая.

По его словам, у него был аденовирус, который «лечится за три дня». Примечательно, что российская вакцина «Спутник V» разработана на основе аденовируса, который «транспортирует» в клетки человека отдельный ген (белка S) коронавируса.

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заявил Лукашенко.

Аденовирусная инфекция — группа инфекционных заболеваний человека, возбудителем которых являются аденовирусы. Они относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктив, лимфоидной ткани.

Как сообщал Charter97.org, с 9 мая Лукашенко не появлялся на публике шесть дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».