Морские дроны атаковали российский военный корабль возле Босфора 12 24.05.2023, 11:54

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иллюстративное фото

Оккупанты закрыли Крымский мост.

В России заявили об атаке на один из своих разведывательных кораблей в Черном море 24 мая. По версии российских СМИ, разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российский телеграм-канал «Рыбарь».

«Сегодня, 24 мая, российский разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками. Атака была успешно отражена, по первоначальным докладам, повреждений корабль не получил», – говорится в сообщении.

Нападение дронов якобы произошло в 5.30 (по минскому времени) в 40 морских милях к северу от Босфора.

«Иван Хурс» — первое серийное судно связи проекта 18280. Находится в составе Черноморского флота РФ. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять местоположение их источника.

Как сообщал сайт Charter97.org, после новостей об атаке на корабль РФ так оккупационные «власти» Крыма объявили о закрытии Крымского моста. По версии предателя Сергея Аксенова, мост якобы перекрыли из-за военных учений в этом районе.

В сети появились кадры задымления вблизи Крымского моста. Вместе с тем, «власть» заявила, что это связано с «учениями».

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