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Генерал Вальдемар Скшипчак: Польша готова поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко

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  • 24.05.2023, 13:13
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Генерал Вальдемар Скшипчак: Польша готова поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко
Вальдемар Скшипчак

Экс-замминистра обороны Польши заявил о подготовке восстания в Беларуси.

Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны генерал Вальдемар Скшипчак.

«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, так как оно произойдет», — сказал Скшипчак в эфире телеканала Polsat.

Он уточнил, что речь идет именно о военной операции.

«Надо быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», — сказал генерал.

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