Генерал Вальдемар Скшипчак: Польша готова поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко

Генерал Вальдемар Скшипчак: Польша готова поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко5
- 24.05.2023, 13:13
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Экс-замминистра обороны Польши заявил о подготовке восстания в Беларуси.
Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны генерал Вальдемар Скшипчак.
«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, так как оно произойдет», — сказал Скшипчак в эфире телеканала Polsat.
Он уточнил, что речь идет именно о военной операции.
«Надо быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», — сказал генерал.