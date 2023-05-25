Китай вместо «Силы Сибири — 2» решил строить газопровод из Туркменистана 25.05.2023, 14:31

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Переговоры Москвы с Пекином зашли в тупик.

Попытки президента России Владимира Путина договориться об увеличении поставок газа в Китай зашли в тупик.

Вместо проекта «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд кубометров, который Кремль продвигает более 7 лет, Пекин решил отдать приоритет новому газопроводу из Туркменистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли страны.

Хотя туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского, а переговоры о скидке с Ашхабадом не принесли результата, Пекин дал «зеленый свет» проекту Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно.

По словам высокопоставленного источника Reuters, государственная нефтегазовая корпорация CNPC на прошлой неделе приступила к разработке технико-экономического обоснования 200-километрового интерконнектора от границы провинции Синьцзян с Киргизией до китайского города Уцзя в качестве первого пункта приема.

«Это означает, что идет подготовка линии D», — сказал источник, добавив, что строительство внутренней магистрали на территории КНР может начаться в уже следующем году.

В 2022 году по трем действующим трубопроводам Китай импортировал из Туркмении 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд. Российские поставки по запущенной в 2019 году «Силе Сибири» составили 16 млрд кубов, а их стоимость оказалась в 2,5 раза ниже — около $4 млрд.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле в в марте президент РФ Владимир Путин предложил увеличить потоки газа в 6 раз — до 98 млрд кубометров год. И хотя Путин называл Си «дорогим другом» и заговорил по-китайски, поднимая тост за его здоровье, долгожданного газового контракта так и не последовало.

Несмотря на все реверансы России и заявления о нерушимом и «стратегическом парнтерстве», Китай делает ставку именно на Туркмению. «Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — сказал Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией CNPC.

Что касается российского предложения, то его Китай может использовать для своей выгоды — чтобы «выторговать лучшую цену для Линии D», говорит другой источник Reuters. По его словам, не исключено, что в конечном итоге Пекин может заключить обе сделки — и с Москвой, и с Ашхабадом, но торопиться с российским контрактом, скорее всего, не будет.

Визит в Китай премьер-министра России Михаила Мишустина, которому было поручено добиться расширения экономических связей, оказался бессилен изменить ситуацию. Многочисленная делегация российских чиновников, включая четырех вице-премьеров и двух министров, вернулась из Шанхая с пустыми руками: твердого согласия Китая на «Силу Сибири-2» получить не удалось. Си Цзиньпин в публичных заявлениях после переговоров не сказал о проекте ни слова.

Новый газовый контракт с Китаем отчаянно нужен «Газпрому», который лишился европейского рынка и потерял больше половины экспорта в прошлом году. Прокачка газа в Европу упала до минимума с последних лет СССР, а в этом году, скорее всего, опустится до уровней 1970-х годов.

«У Газпрома катастрофическая ситуация с экспортом», — говорил в марте источник Reuters, близкий к компании. Китай в этом году купит 22 млрд кубометров газа — в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз. Причем стоимость этих поставок — $290 за тысячу кубометров, тогда как контрактные цены для Европы достигали $1000 в декабре, оценивает аналитик БКC Рональд Смит.

Проблема в том, что «дополнительный газ (Китаю) просто не нужен», говорит Батт Одгерел, старший аналитик Energy Policy Research Foundation.

Китай не хочет повторять ошибку Европы и намерен диверсифицировать поставщиков, тем более что проблем с этим нет — США, Катар, Австралия и Туркмения хотят продавать газ, указывает он: «Это рынок покупателя. И если только Россия не выступит с чрезвычайно привлекательным предложением, Китай может ждать столько, сколько хочет».

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