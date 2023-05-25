Брежнева лишили звания Почетного гражданина Киева 6 25.05.2023, 17:37

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Было принято решение и по другим коммунистическим деятелям.

Киевсовет лишил звания Почетный гражданин украинской столицы генсека Советского Союза Леонида Брежнева.

Решение было принято на последнем заседании Киеврады. За него проголосовали 82 депутата.

Соответствующего звания лишили граждан, которые были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, Украины и других союзных республик бывшего СССР, в частности Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и лидера коммунистической партии Китая Тиня Чионга.

Сообщается, что решение депутатов приурочено ко Дню Киева, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 28 мая.

Звание почетного гражданина Киева было основано в 1982 году, первым его обладателем стал Леонид Брежнев.

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