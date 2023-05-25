Навальному грозит еще 30 лет тюрьмы по новому делу об «экстремизме» 6 25.05.2023, 18:30

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алексей навальный

Российскому оппозиционеру предъявят обвинения по семи статьям.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который уже отбывает девятилетнее наказание в колонии, грозит очередной срок — еще 30 лет. В картотеке Мосгорсуда появилось новое дело против политика.

Как следует из данных суда, Навальному предъявят обвинения по семи статьям. Кроме ожидаемого дела о создании экстремистского сообщества ( ч.3 ст. 282.1 УК), политика обвинят в реабилитация нацизма (ч.3 ст. 354.1), в финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 282.3), в публичных призывах к экстремистской деятельности (части 1 и 2 ст. 280) и в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч.2 ст. 151.2).

Кроме того, еще одним подсудимым по делу проходит бывший техдиректор канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный, который сейчас находится в СИЗО.

Дело зарегистрировали 25 мая, дата его рассмотрения пока не назначена. Судьей Навального назначили Андрея Суворова, который приговорил американца Пола Уилана по обвинению в шпионаже к 16 годам, к 14 годам норвежца Фруде Берга и к 15 годам бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан.

Уголовное дело против Навального по статье об экстремизме возбудили еще в прошлом году. В октябре политик сообщил, что Следственный комитет обвинил его в пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. «Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — говорилось в аккаунте Навального в Instagram.

Политика задержали еще в январе 2021 года по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». В феврале суд заменил политику 3,5 года условного срока, к которому его приговорили еще в 2014 году, на реальный в колонии общего режима. В марте прошлого года суд признал политика виновным в еще одном преступлении и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Летом Навального этапировали в исправительную колонию № 6 во Владимирской области, где он находится и сейчас. За время заключения оппозиционер провел более 150 дней в штрафном изоляторе.

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