Атакованный морскими дронами российский корабль «Иван Хурс» исчез 26.05.2023, 4:01

Корабль отсутствует в своих привычных пунктах базирования.

Местонахождение российского разведывательного корабля «Иван Хурс», поврежденного в результате атаки украинских морских дронов, на данный момент неизвестно. Судно отсутствует в своих привычных пунктах базирования — его нет ни в Севастополе, ни в Новороссийске, пишет анонимный Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Авторы Telegram-канала задаются вопросом, почему Минобороны РФ не может записать хотя бы пятисекундный ролик с указанным кораблем, если в Москве утверждают, что с судном «все нормально».

В свою очередь, источники «Украинской правды» в военных кругах подтверждают: «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов.

По их словам, судно не затонуло, но получило значительные повреждения. В настоящее время россияне поспешно пытаются отремонтировать корабль.

Отметим, 25 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как морской беспилотник вплотную приближается к российскому кораблю, после чего запись обрывается.

Twitter-аккаунт GeoConfirmed подтверждает, что на записи именно корабль «Иван Хурс», обращая внимание на детали, совпадающие на видео и старых снимках.

В свою очередь, Twitter-аккаунт Ukraine Weapons Tracker сообщает, что беспилотник смог достичь корабля, но по имеющимся видео аналитики не могут определить степень повреждений, которые получило судно.

#Ukraine: Yesterday, 🇷🇺MoD claimed to foil a Ukrainian attempt to attack the "Ivan Khurs" intelligence ship in the Black Sea with 3x kamikaze uncrewed surface vessels, showing one destroyed by fire from the ship.



However, video from 🇺🇦 sources shows that a USV reached the ship. pic.twitter.com/6nlhOMs7Y6 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2023

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