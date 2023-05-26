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Атакованный морскими дронами российский корабль «Иван Хурс» исчез

  • 26.05.2023, 4:01
Атакованный морскими дронами российский корабль «Иван Хурс» исчез

Корабль отсутствует в своих привычных пунктах базирования.

Местонахождение российского разведывательного корабля «Иван Хурс», поврежденного в результате атаки украинских морских дронов, на данный момент неизвестно. Судно отсутствует в своих привычных пунктах базирования — его нет ни в Севастополе, ни в Новороссийске, пишет анонимный Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Авторы Telegram-канала задаются вопросом, почему Минобороны РФ не может записать хотя бы пятисекундный ролик с указанным кораблем, если в Москве утверждают, что с судном «все нормально».

В свою очередь, источники «Украинской правды» в военных кругах подтверждают: «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов.

По их словам, судно не затонуло, но получило значительные повреждения. В настоящее время россияне поспешно пытаются отремонтировать корабль.

Отметим, 25 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как морской беспилотник вплотную приближается к российскому кораблю, после чего запись обрывается.

Twitter-аккаунт GeoConfirmed подтверждает, что на записи именно корабль «Иван Хурс», обращая внимание на детали, совпадающие на видео и старых снимках.

В свою очередь, Twitter-аккаунт Ukraine Weapons Tracker сообщает, что беспилотник смог достичь корабля, но по имеющимся видео аналитики не могут определить степень повреждений, которые получило судно.

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