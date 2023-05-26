закрыть
26 мая 2023, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотник сбросил взрывное устройство на офис «Газпрома» в Белгородской области

3
  • 26.05.2023, 9:08
  • 6,138
Беспилотник сбросил взрывное устройство на офис «Газпрома» в Белгородской области

В результате атаки здание получило серьезные повреждения.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» в Белгородской области.

Об этом сообщает российский телеграм-канал «База».

По данным источников атака на здание в поселке Октябрьский было атаковано около 23 часов вечера 25 мая. В результате атаки БПЛА у постройки были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля.

Пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип