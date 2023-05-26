Беспилотник сбросил взрывное устройство на офис «Газпрома» в Белгородской области

Беспилотник сбросил взрывное устройство на офис «Газпрома» в Белгородской области3
- 26.05.2023, 9:08
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В результате атаки здание получило серьезные повреждения.
Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» в Белгородской области.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «База».
По данным источников атака на здание в поселке Октябрьский было атаковано около 23 часов вечера 25 мая. В результате атаки БПЛА у постройки были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля.
Пострадавших нет.