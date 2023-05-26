Корабль «Иван Хурс» возле Босфора атаковали пять дронов: экипаж понес серьезные потери 16 26.05.2023, 10:53

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Российское разведывательное судно может затонуть.

Российские СМИ сообщили новые детали о повреждении разведывательного корабля «Иван Хурс».

Накануне в МО РФ отчитались об атаке на корабль «Иван Хурс», заявив, что он цел и невредим, а все три дрона, атаковавшие его, уничтожены на подходе к цели.

Однако спустя сутки он так и не зашел в порт, хотя находился в акватории Черного моря. Только сегодня, 26 мая, стали известны новые подробности, пишет dialog.ua.

Российские источники сообщают, что разведывательное судно получило очень серьезные повреждения. Сам корабль атаковали не три дрона, а целых пять. Два их них точно достигли своей цели, сделав в борту две пробоины. Корабль еще якобы «держится на плаву», однако есть большая вероятность его затопления.

Если его все же отбуксируют в порт Севастополя или Новороссийска, то на ремонтные работы уйдет от 6 месяцев до года, а это очередное ослабление позиции Черноморского флота РФ в регионе.

Во время атаки дрона было ликвидировано шесть человек: пять матросов и офицер. Двое из них упали за борт и утонули, а остальные находились в машинном отделении, куда и пришелся основной удар дронов.

Якобы на месте ЧП уже находится спасательный корабль, который буксирует «Ивана Хурса» в Новороссийск со скоростью 0,8 узлов (порядка 2 км/ч). Именно этот корабль был призван помочь системам ПВО сбивать ракеты Storm Shadow, HIMARS и ATACMS. По своей сути его можно назвать морской станцией РЭБ.

Эксперты задаются вопросом, как военный корабль сумел пройти через Босфорский пролив, нарушив доктрину Монтре.

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