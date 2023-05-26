«Основной претензией было мое место рождения в городке Коломыя в Украине» 8 26.05.2023, 11:16

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На границах с ЕС идет тщательный досмотр.

Читатели сайта Charter97.org сообщают о тщательном досмотре на границах с ЕС.

«Возвращался из Польши (работаю водителем) через контрольный пункт Тересполь в Бресте. На границе меня одного из автомобиля вызвали и повели на допрос.

Допрашивали двое, думаю, гэбисты. Основной претензией было мое место рождения в городке Коломыя в Украине. Почему там родился, как оказался в Беларуси, почему так часто езжу. На ответ, что работаю, чтобы прокормить семью, сказали, что и в Беларуси много вакансий, нечего тягаться по миру.

Раздели до трусов. Что искали, не знаю (наверное, родинки). Далее перешли к смартфону. Что читаю, на какие «экстремистские каналы» подписан, какие видео смотрю на YouTube. Пересмотрели фотогалерею. Я уже «битый волк», поэтому ничего не нашли. Вопрос: за кого голосовал на выборах? Разве это имеет какое-то значение?... Ответил, что работал, поэтому не голосовал. Проверили все сумки с моими личными вещами, порылись в грязном белье и недовольно отпустили, предварительно ворчав, чтобы в Украину не совался. Боятся, подлецы», — пишет наш читатель.

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