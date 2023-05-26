Лукашисты не пустили людей на прощание с Ольгой Завадской 7 26.05.2023, 20:13

5,892

Ольга Завадская

На церемонии были только родственники.

Власти сделали все, чтобы не пустить людей на прощание с Ольгой Завадской, матерью пропавшего в 2000 году оператора Дмитрия Завадского.

На траурную церемонию родственники покойной приехали вместе. Сотрудники крематория сразу пригласили их в зал, закрыв за ними дверь. Было немногим ранее назначенного времени. Спустя несколько минут им сообщили, что якобы никто больше не пришел и начали церемонию прощания, передает «Белсат».

Тем временем в фойе крематория приходили люди с цветами. К ним сразу подходили по двое мужчин в штатском и спрашивали фамилию покойного, с которым те пришли попрощаться. Как только слышали фамилию Ольги Завадской, сразу же говорили, что «такой здесь нет».

Они советовали пройти на Северное кладбище, утверждая, что якобы именно там должна пройти церемония прощания. Но на кладбище охранники сообщили людям, что никаких захоронений не было и в этот день не планируется.

Некоторые возвращались снова в крематорий, говорили, что у них есть достоверная информация о том, что прощание с Ольгой Завадской должно состояться здесь и в это время. Но мужчины в штатском уверяли, что это какая-то ошибка, пока из траурного зала не вышли родственники Ольги Завадской.

«Какой у них страх перед народом! Неужели нельзя было дать людям по-человечески попрощаться. Зачем было так обманывать людей?», – рассказала одна из женщин, представившаяся Аленой.

Напомним, что оператор ОРТ Дмитрий Завадский исчез 7 июля 2000 года в минском аэропорту. По одной из версий, к исчезновению Дмитрия Завадского причастны те же лица, что занимались похищением Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Тело Дмитрия так и не нашли, он был признан умершим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».