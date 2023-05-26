Россия готовит провокацию с ударом по Запорожской АЭС 26.05.2023, 23:34

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В ГУР Украины рассказали детали.

Россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС. Оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам станции и в дальнейшем обвинить в этом Украину. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

- По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно - имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения, - сказал Юсов.

Он уточнил, что сразу после этого оккупанты хотят задействовать так называемых экспертов «Росатома» для якобы «фиксации» ударов. Параллельно также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

- Цель этой провокации - обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян - это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия, - объяснил представитель военной разведки Украины.

По его словам, подобные провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия российские оккупанты в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.

В Главном управлении разведки Украины рассказали, что россияне хотят организовать провокацию в ближайшие часы. Они планируют сделать иммитацию аварии на Запорожской АЭС.

- Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ, - отмечают в разведке.

Для того, чтобы скрыть свои действия, оккупанты сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

Целью является провоцирование международного сообщества на проведение детального расследования, во время которого остановят все боевые действия, подчеркивает ГУР. Таким образом враг сможет получить паузу для перегруппировки и остановки украинского контрнаступления.

Отметим, что россияне контролируют Запорожскую АЭС уже более года. Враги также неоднократно обстреливают станцию, обвиняя в ударах Украину. Такие атаки уже несколько раз приводили к тому, что Запорожская АЭС остается отрезанной от внешнего питания. Это создает угрозу радиационной катастрофы.

Помимо этого, оккупанты пытаются использовать ЗАЭС в качестве щита перед возможным контрнаступлением Украины.

Россияне пытались использовать крупнейшую АЭС в Европе для электроснабжения временно оккупированных территорий. Но сделать этого они не смогли.

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