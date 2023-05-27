Залужный намекнул на начало контрнаступления ВСУ

Залужный намекнул на начало контрнаступления ВСУ2
- 27.05.2023, 8:33
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Украинский главнокомандующий опубликовал мощное видео.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал мощный ролик с намеком на начало контрнаступления.
Видео появилось в Telegram-канале главкома. На кадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце видео - призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.
«Пришло время возвращать свое», - подписал ролик Залужный.
На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ, это заявление Залужного может намекать на его начало.