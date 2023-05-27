В Брянской области РФ начались бои 4 27.05.2023, 14:49

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Российские войска понесли потери возле двух населенных пунктов.

Российские СМИ и телеграм-канал сообщают о проникновении группы «диверсантов» в Брянскую область РФ и боях на российской территории.

«Диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область. По данным источников недалеко от населенных пунктов Сушаны и Бровничи идет бой», — сообщает «База».

«Местных жителей «попросили укрыться в подвалах». Все службы подняты по тревоге. В МВД России объявлен сигнал «Эдельвейс», — говорится в сообщении.

Кроме того, в том же районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» на дороге Бровничи - Сушаны. По предварительным данным погибли двое российских военнослужащих.

Позже была опубликована фотография «Нивы», которая была атакована дроном-камикадзе в Брянской области.

Отметим, что бои начались в населенных пунктах, находящихся в 40 км от белорусской границы.

В селе Поповка Брянской области также шла стрельба. Из стрелкового оружия сбивали беспилотник, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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