В Брянской области РФ начались бои

В Брянской области РФ начались бои4
- 27.05.2023, 14:49
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Российские войска понесли потери возле двух населенных пунктов.
Российские СМИ и телеграм-канал сообщают о проникновении группы «диверсантов» в Брянскую область РФ и боях на российской территории.
«Диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область. По данным источников недалеко от населенных пунктов Сушаны и Бровничи идет бой», — сообщает «База».
«Местных жителей «попросили укрыться в подвалах». Все службы подняты по тревоге. В МВД России объявлен сигнал «Эдельвейс», — говорится в сообщении.
Кроме того, в том же районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» на дороге Бровничи - Сушаны. По предварительным данным погибли двое российских военнослужащих.
Позже была опубликована фотография «Нивы», которая была атакована дроном-камикадзе в Брянской области.
Отметим, что бои начались в населенных пунктах, находящихся в 40 км от белорусской границы.
В селе Поповка Брянской области также шла стрельба. Из стрелкового оружия сбивали беспилотник, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.