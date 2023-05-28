Источники в ЦКБ Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко 52 28.05.2023, 8:04

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Самолет вернулся в Минск без диктатора.

Источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко.

Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

«Мой источник в ЦКБ Москвы подтвердил госпитализацию Лукашенко», — пишет белоруска Bella Fox.

«Несколько независимых друг от друга источников сообщили, что вчера Лукашенко находился в Центральной клинической больнице в Москве. Информация максимально засекречена. Могут создавать информационный шум, чтобы скрыть факт возможной госпитализации.

По некоторым данным самолет в Минск вернулся без Лукашенко. Проводится верификация информации», — сообщил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

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