Мировые СМИ сообщают о критическом состоянии Лукашенко 99 28.05.2023, 9:13

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Пресс-служба диктатора отмалчивается.

Мировые СМИ сообщают о критическом состоянии здоровья Лукашенко.

Пресс-служба диктатора никак не комментирует информацию и скрывает правду.

На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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