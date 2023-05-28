Видеофакт: Россияне убегали из-под Бахмута, но попали под огонь ВСУ 28.05.2023, 9:08

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Противника «накрыли», пока он пытался отсидеться в полуразрушенном сооружении.

Украинские войска показали видео очередного удара по российским силам на Бахмутском направлении, где враг в течение последних месяцев несет едва ли не самые большие потери из всех участков фронта.

Так, на днях аэроразведка пограничного подразделения обнаружила перемещение группы вражеской пехоты в окрестностях Бахмута, убегавшей со своих позиций от ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Противник решил отсидеться в полуразрушенном сооружении.

По координатам пребывания стрелков российско-оккупационных войск пограничники-минометчики отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин. В результате огневого налета место укрытия врага разрушено, а вместе с ним уничтожены два оккупанта, еще три ранены.

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