Пригожин заявил, что «через 12 дней будет в Киеве» 21 28.05.2023, 9:42

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Украинская разведка перехватила разговор.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин размечтался о кресле главнокомандующего армией РФ и заговорил о том, что он якобы мог бы «взять Киев» за 12 дней. Его слова процитировал один из оккупантов во время телефонного разговора, который перехватило ГУР.

Пригожин почему-то убежден, что за него может проголосовать народ.

«Ну Пригожин правильно говорит: «Если меня сейчас народ изберет главнокомандующим – я через 12 дней буду в Киеве», – говорит оккупант.

В то же время, по словам оккупанта, Пригожин мечтал, чтобы был «прилет» по российской Рублевке, где живут богачи и другая элита Москвы. Он ныл из-за того, что его боевикам нечем стрелять.

«Ничего нет, палки только», - говорит оккупант.

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