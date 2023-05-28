СМИ: В Киеве во время массированной атаки РФ случилось землетрясение 1 28.05.2023, 11:04

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Местные жители сообщили, что «дома ходили ходуном».

Сегодня ночью, 28 мая, Киев и область испытала самую мощную атаку России с начала масштабного вторжения. Оккупанты выпустили более 50 «Шахедов».

При этом жители Киева и Киевской области могли ощущать кроме мощных взрывов странные вибрации, сообщает «Главред».

Многие пользователи Сети предположили, что в Украине случилось землетрясение.

В это время звучали сирены воздушной тревоги, а у людей в домах шатались люстры.

Что случилось на самом деле, власти пока не сообщают.

Сейчас Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.

При этом, мониторинговые сайты землетрясений заявляют, что в Киевской области было зафиксировано землетрясение, шкалой 3.4 балла.

Что говорят власти Киева о землетрясении 28 мая

Как заявил представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, пока власти не могут подтвердить или опровергнуть информацию о землетрясении.

По его словам, данные о землетрясении должны предоставить соответствующие службы.

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