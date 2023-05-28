От политзаключенного «рельсового партизана» уже месяц нет вестей 28.05.2023, 14:18

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Последнее письмо было отправлено из могилевской тюрьмы 27 апреля.

Близкие уже месяц не получали писем от осужденного по делу «рельсовых партизан» жителя Светлогорска Дениса Дикуна, говорят правозащитники «Весны».

Последнее письмо от него подписано 27 апреля — Денис отправил его из могилевской тюрьмы, через которую его этапировали в колонию. С того времени от его никто не получал известий.

Дикун — один из трех осужденных по этому делу. Суд направил его в колонию на 23 года. Молодого человека обвинили в поджоге релейного шкафа (СЦБ) на железнодорожной станции 28 февраля — на четвертый день войны в Украине.

Также его осудили за «измену государству» и регистрацию в плане «Победа». Процесс проходил в закрытом режиме.

Денис Дикун жил в обычной семье. Его отец — водитель. Мама — пенсионерка, у нее инвалидность. После его задержания в одном из провластных телеграмм-каналов появилось «покаянное видео». На лице молодого человека были выразительно видны следы избиения.

Что это за «релейный шкаф», за который дают больше 20 лет колонии?

Если эту аппаратуру выводят из строя, поезд с рельсов не сойдет — но на ремонт может пригодиться несколько часов. Или несколько суток.

Ранее в Сообществе железнодорожников объясняли, почему партизаны сжигали релейные шкафы. Когда такой шкаф выгорал изнутри, диспетчер видел, что на участке происходит что-то неправильное, и отправлял туда электромеханика. Тот приезжал, докладывал обстановку, приступал к ремонту.

Движение в таком случае останавливалось до специального распоряжения. Пропускная способность резалась, и военные эшелоны двигались в сторону Украины медленнее.

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