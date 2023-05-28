Саудовская Аравия обвинила РФ в невыполнении обещания по сокращению добычи нефти 3 28.05.2023, 15:41

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Экспорт российской нефти растет несколько недель подряд.

Саудовская Аравия выразила недовольство России из-за объемов добычи нефти. Чиновники Эр-Рияда считают, что Москва не в полной мере выполняет взятое на себя обязательство по ее сокращению, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В апреле обе страны взяли на себя обязательство снижать добычу нефти на 500 тысяч баррелей ежедневно начиная с мая. Однако экспорт российской нефти растет несколько недель подряд.

Саудовская Аравия считает, что Россия ставит под угрозу план королевства поднять цены на энергоносители. Саудовские чиновники обратились к официальным лицам РФ с просьбой соблюдать договоренности, рассказали газете три источника.

4 июня состоится заседание стран ОПЕК+ в Вене, на котором обсудят план добычи на второе полугодие. Очевидно, что перед ним разногласия между «двумя крупнейшими производителями нефти в мире» стали очень заметны, говорят собеседники издания.

В апреле страны ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,65 млн баррелей. Перед тем, как картель принял такое решение, мировые цены на нефть резко упали из-за риска возникновения банковского кризиса в США. После решения ОПЕК+ цена Brent поднималась почти до $87,5.

Однако в мае Россия продолжила поставлять на рынок большие объемы нефти, рассказали WSJ представители нефтяной отрасли и трейдеры. В результате глобальный переизбыток увеличился, что привело к снижению цен Brent на 10%. После закрытия торгов 26 мая на лондонской бирже ICE нефть марки Brent стоила $77,12 — на $2 ниже, чем было 31 марта, за несколько дней до решения ОПЕК+ сократить добычу.

О том, что Россия не в полной мере сократила добычу нефти ранее сообщал Bloomberg. По данным агентства, экспорт российской нефти по морю в сглаженном выражении рос шесть недель подряд. Кроме того, невыполнение обязательств по сокращению добычи Россией констатировало Международное энергетическое агентство в докладе за апрель.

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