Польша проверит почти 60 транспортных компаний с белорусским и российским капиталом 28.05.2023, 16:24

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Проверку проведет сразу ряд служб.

Польша проверит почти 60 транспортных компаний с белорусским и российским капиталом. Причем проверку проведет сразу ряд служб. Об этом сообщает сайт правительства Польши.

Отмечается, что компании будут проверять по всей Польше – называются такие города, как Варшава, Вроцлав, Белосток, Познань и не только. А контролировать перевозчиков намерены автотранспортная и трудовая инспекция, налоговики и другие службы. Среди прочего назван один из адресов, где зарегистрированы 90 фирм.

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