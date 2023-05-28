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В Казахстане назвали абсурдом слова Лукашенко о ядерном оружии

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  • 28.05.2023, 17:50
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В Казахстане назвали абсурдом слова Лукашенко о ядерном оружии

Казахский сенатор заявила, что мнение автократа не стоит рассматривать как предмет обсуждения.

Высказывание Александра Лукашенко о возможности передать Казахстану ядерное оружие в обмен на вступление в «союзное государство» не стоит рассматривать всерьез, считает казахский сенатор Зауреш Батталова. В беседе с «Подъемом» она подчеркнула, что использовать ядерное оружие ни в коем случае нельзя. Сенатор назвала Лукашенко автократом, а его предложение — абсурдом.

«Я считаю, что мнение таких автократов, как Лукашенко, — не те мнения, которые мы должны рассматривать как предмет обсуждения. Использование ядерного оружия ни в коем случае нельзя допускать. А объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, — это абсурд, который нельзя допускать», — подчеркнула Батталова.

По ее словам, Казахстан должен и дальше быть самостоятельным государством, а его силу стоит строить на мирном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Как заявил ранее Лукашенко, для того чтобы получить ядерное оружие от РФ, необходимо вступить в «союзное государство». По его словам, при желании заполучить ядерное оружие мог бы и Казахстан.

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