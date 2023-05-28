Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 28.05.2023, 19:33

2,086

Ситуация на фронте 29 мая.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. Украинские военные в течение суток отбили 18 вражеских атак.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

«По уточненной информации, в эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА «Shahed», 58 из 59 были уничтожены украинскими защитниками», - сообщили в Генштабе.

В общем, в течение этих суток войска РФ нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой», - добавили в штабе.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток нанес авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополье и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спирное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».