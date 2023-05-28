В Лисичанске дезертировали 80 оккупантов 2 28.05.2023, 20:26

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В Бахмуте — еще 30.

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 бойцов из подразделения Шторм-z российских оккупационных войск.

Об этом в вечерней сводке в воскресенье, 28 мая, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Они самовольно оставили боевые позиции. Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые также самовольно покинули боевые позиции, украв военную технику», - говорится в сводке.

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