В Лисичанске дезертировали 80 оккупантов

В Лисичанске дезертировали 80 оккупантов2
- 28.05.2023, 20:26
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В Бахмуте — еще 30.
Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 бойцов из подразделения Шторм-z российских оккупационных войск.
Об этом в вечерней сводке в воскресенье, 28 мая, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«Они самовольно оставили боевые позиции. Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые также самовольно покинули боевые позиции, украв военную технику», - говорится в сводке.