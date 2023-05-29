Польша ввела санкции против 365 пособников режима Лукашенко 7 29.05.2023, 15:49

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Фото: Charter97.org

В черный список попали «палаточник», судьи и пропагандисты.

Польша объявила санкции в отношении 365 граждан Беларуси в связи с оставлением в силе приговора лидеру Союзка поляков в Беларуси Анджею Почобуту и репрессиями режима против оппозиции, сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Попавшим под санкции белорусам запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгена. В санкционный список включены 159 «депутатов» «палатки» (остальные уже были в санкционном списке), 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 сотрудников правоохранительных органов, 23 представителя режимных СМИ, занимающихся пропагандой, 24 спортсмена и спортивных деятеля, 8 сотрудников госучреждений и предприятий, 8 деятелей культуры и науки.

Под санкции попали предприниматели, связанные с российским капиталом – 15 граждан России и один гражданин Беларуси, а также 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и один с Беларусью).

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