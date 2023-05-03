Скандальный закон: режим хочет «закрепостить» белорусских медиков 4 3.05.2023, 8:02

5,352

Врачей могут привязать к местам работы с помощью ординатуры.

Правительство Беларуси подготовило новую редакцию закона «О здравоохранении» — она уже поступила в «палатку». «Зеркало» уже разобрало основные поправки, однако изменение правил ординатуры для медиков заслуживает отдельного рассмотрения. Они очень серьезные и могут изменить жизнь тех врачей, кто пойдет в ординатуру после принятия закона.

Ординатура — это «форма профессиональной подготовки врачей-специалистов, а также лиц, получивших высшее медицинское образование за пределами Республики Беларусь», говорится в законопроекте.

Врачи-специалисты, получив опыт работы (по действующей инструкции, надо отработать распределение или иметь минимум два года стажа), могут поступать в ординатуру, чтобы углубить свои профессиональные знания, изменить профиль специальности и так далее. Ординатура служит для «решения задач кадрового обеспечения здравоохранения», врача туда направляет его организация.

Сейчас ординатура — дополнительный и необязательный этап последипломного образования, проходят ее далеко не все врачи. Особой нужды в ней у врачей для повседневной работы нет. Иногда ординатура требуется от кандидатов на руководящие должности в здравоохранении.

На данный момент подготовкой клинических ординаторов занимаются медицинские университеты, университетские клиники, республиканские научно-практические центры.

Понятие клинической ординатуры было закреплено в законе «О здравоохранении» с момента его принятия в 1993 году. Но в редакции 2020-го статья об ординатуре была полностью вырезана и заменена на статью «Резидентура»: это «форма индивидуальной профессиональной подготовки врачей-специалистов, лиц, получивших высшее медицинское образование за пределами Республики Беларусь, в целях углубления профессиональных знаний и совершенствования практических навыков, освоения передовых медицинских технологий, изменения профиля медицинской специальности». Теперь законодатели произвели обратную манипуляцию: статья «Резидентура» заменена на статью «Клиническая ординатура», при этом первое понятие фактически поглощено вторым.

Но в новой редакции объем статьи вырос раз в пять-шесть. В нее включили большинство норм из отдельных правовых актов, которыми раньше в основном регулировался порядок прохождения ординатуры. Теперь почти все, что касается ординатуры, закрепят на уровне закона.

Вот основные существенные положения новых правил:

Определено, что пройти ординатуру можно по специальностям хирургического профиля (только очно) и терапевтического профиля (в том числе педиатрия, стоматология, медицинская диагностика).

Срок ординатуры теперь — от 2 до 5 лет в зависимости от специальности (ранее было 2 года очно и 3 года заочно).

Планы приема определяет Минздрав, как и программы. Принимать будут по конкурсу, при равных баллах приоритет будет для обладателей «красных» дипломов, госнаград, лауреатов фонда президента и так далее, а также врачей-специалистов с большим стажем и более высокой категорией.

Ординатура для всех врачей будет бесплатной, в том числе для постоянно проживающих в Беларуси иностранцев и беженцев. Для временно проживающих иностранцев — платно, причем их будут принимать без экзаменов, на основании собеседования.

В больницах и медучреждениях будут врачи-ординаторы, которые работают на основании трудового договора, а в университетах — клинические ординаторы (для них будет договор о подготовке в ординатуре). Первым платят зарплату, вторым — стипендию.

Клинические ординаторы терапевтического профиля будут получать стипендию в размере трехкратного бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, а хирургического профиля — в четырехкратном размере. В сентябре, например, это будет более 1100 и 1500 рублей. Тем, кто учится платно, стипендию не дадут.

Но это не главное.

Распределение — теперь для всех и надолго

Врачи, прошедшие подготовку в ординатуре очно за счет бюджета, подлежат обязательному распределению. Сейчас срок отработки для них равен двум годам. После принятия нового закона он будет увеличен и составит «не менее пяти лет».

Ординаторы-заочники сейчас отрабатывать не обязаны. Но с новым законом — будут. Их не распределяют — они остаются трудиться в той же организации, которая направила их в ординатуру, но должны будут после окончания учебы отработать там же не менее пяти лет.

Конкретные сроки отработки будут определяться договорами о подготовке в ординатуре, которые врачи подпишут при поступлении. То есть на практике они могут быть и больше пяти лет.

Учитывая то, что для врачей-белорусов теперь платной ординатуры не будет — только бюджетная, выходит, что, поступая туда, будь то на очную или заочную форму, специалисты связывают себя обязательствами на 7−10 лет.

Уйти будет невероятно дорого

А если врач хочет уйти из ординатуры, чтобы, например, уехать из страны? Теперь это грозит для него непомерными долгами.

Раньше за прерывание обучения в ординатуре, даже если оно было за счет бюджета, никаких штрафов не было: ушел — и все. Но в новом законопроекте прописано: если врач прервет ординатуру, ему придется возместить в бюджет деньги, затраченные на его обучение, пропорционально прошедшему сроку учебы.

Причем так будет не только при отчислении по собственному желанию. Отчислить ординатора могут и по инициативе организации, которая направила его на учебу. В таком случае возвращать деньги тоже придется. Это касается и заочников.

А что с теми, кто ординатуру за счет бюджета прошел, но не прибыл по распределению или не отработал весь (теперь пятилетний) срок до конца? Обязанность возместить в бюджет деньги за обучение для отказавшихся от распределения была введена для таких врачей еще в 2016 году.

Но теперь она вырастет кратно. По новому закону они должны будут вернуть средства, затраченные на их подготовку, с применением коэффициента 2,5. То есть за каждую бюджетную 1000 рублей врачу придется отдать 2500.

Это опять же одинаково коснется всех — кто учился как очно, так и заочно. Раньше отработки для заочников не было — соответственно, не было и штрафов.

Ординатура станет добровольно-принудительной?

В проекте закона к перечню задач ординатуры добавлена новая строка. Среди задач появляется «допуск к оказанию специализированной и высокотехнологичной медпомощи».

Согласно закону, «специализированная медпомощь» — это второй уровень помощи после первичной, она оказывается «при наличии у пациента заболеваний, требующих применения специальных методов оказания медицинской помощи». «Высокотехнологичная» требует применения новых, сложных, уникальных, наукоемких и ресурсоемких методов. Есть еще паллиативная и медико-социальная помощь.

На данный момент врач-специалист имеет право оказывать специализированную медпомощь после прохождения обязательной интернатуры.

О каком допуске идет речь в будущей редакции закона? Врачи-специалисты теперь будут обязаны проходить ординатуру, чтобы оказывать специализированную медпомощь? Или ординатура и допуск будут требоваться только для отдельных, более сложных видов такой помощи? Понять это из текста законопроекта невозможно.

Однако такая формулировка вызывает подозрения, что законодатели хотят поставить врачей-специалистов в условия, когда многие из них будут вынуждены проходить ординатуру, если хотят продолжать работать. Ведь кто по собственной воле пойдет учиться в ординатуру с новыми жесткими условиями отработки, если в ней, как и сейчас, не будет никакой необходимости?

Удержать специалистов

Те, кто уже прошел ординатуру или учится в ней сейчас, могут выдохнуть: нововведения их не коснутся. Все новые положения будут распространяться только на тех, кто начал подготовку в ординатуре после того, как новый закон начнет действовать.

Законопроект уже стоит на повестке дня весенней сессии «палатки» — его могут рассмотреть и принять в любой момент. Затем «совет республики», подпись Лукашенко — и через три месяца после официальной публикации новый закон «О здравоохранении» вступит в силу.

В случае принятия этого закона врачи-специалисты, прошедшие ординатуру, будут на многие годы привязаны к своим рабочим местам. Два-пять лет они будут учиться без возможности уйти просто так и боясь испортить отношения с работодателем, чтобы он не инициировал их отчисление. А затем еще не меньше пяти лет отрабатывать. Все это сделает врачей еще более зависимыми от воли администрации их медучреждения и вышестоящих начальников медицинской сферы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».