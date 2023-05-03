Белорусские пограничники охотились на беспилотник и чуть не перестреляли друг друга

Белорусские пограничники охотились на беспилотник и чуть не перестреляли друг друга4
- 3.05.2023, 18:15
- 1,162
Сбить дрон так и не смогли.
В украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором белорусские пограничники пытаются попасть в дрон из автоматов, но у них ничего не получается. Они так увлеклись охотой, что чуть не перестреляли друг друга.
Когда и где сделано видео, неизвестно. Снимал его один из участников инцидента с белорусской стороны.
На кадрах люди в белорусской военной форме стоят на следовой полосе возле служебного автомобиля в цветах пограничной службы и стреляют в беспилотник, который завис напротив них.
Непонятно, зачем они стреляют в дрон, который, очевидно, находится на сопредельной территории.
Пограничники выполняют команды командира и ложатся на спину, чтобы можно было вести прицельную стрельбу, но ничего не выходит.
Опубликовано также видео с самого дрона. Видно, что белорусские пограничники так увлеклись стрельбой, что бегают на линии огня. Это заметил и командир, который кричит им быть осторожнее.
В конце дрон улетает невредимым.