Белорусские пограничники охотились на беспилотник и чуть не перестреляли друг друга 4 3.05.2023, 18:15

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Сбить дрон так и не смогли.

В украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором белорусские пограничники пытаются попасть в дрон из автоматов, но у них ничего не получается. Они так увлеклись охотой, что чуть не перестреляли друг друга.

Когда и где сделано видео, неизвестно. Снимал его один из участников инцидента с белорусской стороны.

На кадрах люди в белорусской военной форме стоят на следовой полосе возле служебного автомобиля в цветах пограничной службы и стреляют в беспилотник, который завис напротив них.

Непонятно, зачем они стреляют в дрон, который, очевидно, находится на сопредельной территории.

Пограничники выполняют команды командира и ложатся на спину, чтобы можно было вести прицельную стрельбу, но ничего не выходит.

Опубликовано также видео с самого дрона. Видно, что белорусские пограничники так увлеклись стрельбой, что бегают на линии огня. Это заметил и командир, который кричит им быть осторожнее.

В конце дрон улетает невредимым.

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