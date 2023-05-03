Минобороны Беларуси: ВС отработают прикрытие колонн техники с помощью беспилотников 2 3.05.2023, 20:18

1,658

Вооруженные Силы совершают марш протяженностью более 300 километров.

В Министерстве обороны сообщили, что в ходе проверки боевой готовности подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил отработают прикрытие колонн техники при помощи беспилотных летательных объектов (БПЛА). Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности подразделения ракетных войск и артиллерия ВС совершают марш протяженностью более 300 километров в назначенные районы. Отмечается, что при этом будут отработаны вопросы воздушного прикрытия техники во время марша при взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных комплексов. В Минобороны добавили, что они будут осуществлять разведку маршрутов, а также авиационное прикрытие на протяжении всего маршрута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».