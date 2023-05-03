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В Подмосковье и Петербурге запретили запускать беспилотники вслед за Москвой

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  • 3.05.2023, 20:21
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В Подмосковье и Петербурге запретили запускать беспилотники вслед за Москвой

В РФ переполох из-за атаки на Кремль.

Власти Санкт-Петербурга и Подмосковья запретили запускать беспилотники после атаки дронов на Кремль.

В Петербурге с как минимум до 15 мая ввели ограничение на использование всех коммерчески и частных БПЛА, пишет «Фонтанка». Для запуска беспилотника нужно будет получить специальное разрешение.

О запрете на полеты БПЛА в Московской области сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что в ночь со 2 на 3 мая два беспилотника попытались атаковать Кремль. Один из дронов взорвался над куполом Сенатского дворца. В пресс-службе Кремля обвинили в нападении Украину. Действия киевского режима расцениваются как спланированная террористическая акция и покушение на президента Владимира Путина, подчеркнули в Кремле.

В Киеве не подтвердили свою причастность к атаке на Кремль. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует ни Путина, ни Москву и борется только на своей территории. «Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь [еще]», — сказал украинский президент.

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