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Анатолий Лаппо: генерал, получивший 30 сребреников

  • 31.05.2023, 3:16
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Анатолий Лаппо: генерал, получивший 30 сребреников
Анатолий Лаппо

Какое отношение он имел к политическому кризису в Беларуси и войне в Украине.

Анатолий Лаппо родился в 1963 году в деревне Кулаковка Белыничского района на Могилевщине. Мать преподавала языки в школе, а отец был водителем в колхозе. Когда-то фамилия Лаппо (исторически — Лапа) носила половина кулаковцев. Примерно в 1973—1974 годы семья Анатолия переехала в Могилев, пишет «Наша Нiва».

Жизненный путь выбрал, как вспоминал сам Лаппо, во время срочной службы на советско-турецкой границе в Батуми, где располагался 37-й пограничный отряд. Именно с границей он решил связать свою дальнейшую судьбу.

В 1986 году он окончил Голицынское высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени Ворошилова под Москвой. Принадлежность учебного заведения к КГБ неслучайна, так как в советские времена пограничники подчинялись «чекистам». В отличие от Беларуси, где создано отдельное пограничное ведомство, в России советская иерархия сохранилась, правда, вместо КГБ пограничники теперь подчинены ее преемнице — Федеральной службе безопасности.

После окончания учебы продолжил служить в Закавказском пограничном округе СССР, дослужившись до должности заместителя коменданта-начальника штаба погранкомендатуры в Батумском погранотряде. Карьерный рост был прерван распадом Советского Союза, хотя войска еще некоторое время продолжали охранять бывшую советскую границу.

В 1992 году вернулся в Беларусь, где неизменно работал в Сморгонском пограничном отряде. В 2004 году стал командиром отряда. Лаппо очень гордился созданным здесь первым в стране кинологическим центром. В этой связи стоит отметить, что его дочь Анастасия занимается разведением собак породы хаски.

Очередное образование снова получил в России, окончив в 2001 году Академию федеральной пограничной службы. В советское время в Беларуси своего профильного учреждения для обучения пограничников не существовало, отечественный Институт пограничной службы появился только в 2010 году.

В пограничном комитете Лаппо был с 2008 года. В 2016-м его назначили там председателем вместо военнослужащего Леонида Мальцева, который не имел никакого отношения к пограничной службе к своему назначению в 2013 году.

Все это время Лаппо оставался малопубличным лицом, изредка комментируя инциденты на границе и планы своего ведомства.

Но напомнил о себе в переломном 2020 году, когда глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился непосредственно к нему с вопросом, почему ему не разрешили вернуться на родину. Лаппо тогда объяснил эту очевидную репрессивную меру режима Лукашенко против нелояльной католической церкви тем, что паспорт архиепископа признан недействительным.

В октябре того же года Анатолий Лаппо за верную службу, вместе с другими силовиками, главой госбезопасности Тертелем и министром обороны Хрениным, получил от Лукашенко звание генерал-лейтенанта.

В январе 2021 года украинские СМИ опубликовали якобы перехваченное спецслужбами письмо председателя Госпогранкомитета к российскому ФСБ, в котором он приглашает россиян «создать совместные разведывательные посты радиоэлектронной разведки и специальной технической разведки пограничных органов России на территории Беларуси с задействованием специальных технических средств российской стороны». Тогда подлинность этого слива казалась маловероятной.

Летом 2021 года белорусские пограничники активно включились в «гибридную агрессию» против сопредельных стран Евросоюза, всячески способствуя незаконному пересечению границы мигрантам, которых специально завозили из Ирака, Сирии и Афганистана. Белорусская сторона намеренно провоцировала мигрантский кризис в качестве мести за введенные санкции. Когда европейские страны начали ставить ограждения вдоль границы, белорусские пограничники, вопреки своему долгу, стали помогать мигрантам преодолевать их.

Осенью 2021 года, когда Лукашенко летал с частными визитами к Путину, следом за ним в Сочи почему-то был командирован и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Все это происходило на фоне стягивания к украинской границе российских войск, которое прикрывалось совместными учениями «Запад-2021» вооруженных сил России и Беларуси.

В конце 2021 года Анатоль Лаппо попал в санкционные списки США, Канады, Европейского союза, а также ряда других европейских стран — за развязывание миграционного кризиса.

В условиях уже подготовленного вторжения России, которая под видом еще одних военных учений «Союзная решимость-2022» стянула в Беларусь еще больше сил, Лаппо была отведена роль «говорящей головы». Переворачивая ситуацию с ног на голову, он ровно за месяц до российской агрессии говорил, что «никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств» и что «мы никогда не думали, что наша южная соседка [Украина] будет себя так вести». Украинская сторона, по его словам, нагнетала истерию и вела себя недружественно.

Транслировал он также и фейки про, например, желание Польши захватить белорусского пограничника, для предотвращения чего он позволил стрелять на поражение.

24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину с белорусской территории, пройдя без всяких эксцессов и недоразумений белорусскую границу. Такое возможно только в случае, если пограничный комитет был заранее предупрежден.

Через год глава пограничной службы Украины Сергей Дайнеко в интервью расскажет о своей последней встрече с Лаппо 19 февраля:

«Мой коллега заверил, что этого [вторжения с территории Беларуси] точно не может быть. Но по его реакции я видел, что он врет. Это была последняя встреча и последний разговор с ним. Я дал ему послушать кое-какие материалы, перехват разговоров российских военных. Он побледнел, потом стал красным, потом зеленым, обещал, что доложит в этот же вечер Лукашенко. Ну, а дальше мы уже видели, что происходило».

В середине марта 2022 года, когда наступление на Киев провалилось, Дайнеко передал своему белорусскому коллеге 30 сребреников — такой была плата Иуде за измену Христу согласно Библии. Иуда в конце концов повесился, Лаппо остался работать на своем посту.

Он продолжил лгать, в том числе родителям солдат, о ситуации на украинской границе, обвиняя Украину в провокациях, хотя в ответ на полномасштабное вторжение на территорию Беларуси не прилетел ни один украинский снаряд.

Возмутило и оскорбило Лаппо даже то, что украинская сторона вывесила на границе рядом со своим флагом еще и белорусский бело-красный-белый флаг, который он в духе людоедской лукашенковской пропаганды назвал «бэчэбэшной тряпкой».

Трудно представить, что может дискредитировать руководителя Пограничной службы больше, чем ее очевидная «дырявость», когда ее туда-сюда могут пересекать и толпы мигрантов, и военная техника другой страны. Впрочем, сама граница Беларуси — понятие специфическое. Граница с Россией никак не охраняется и не контролируется. Фактически, имеем не границу Беларуси, а западную границу «Союзного государства».

В феврале 2023 года Лаппо вместе с одиозными пропагандистами и силовиками включили в т. н. «Комиссию по возвращению беглых».

Дослужил Анатолий Лаппо до 60 лет. Едва успели 28 мая отметить День пограничника, как через день был назначен новый председатель Пограничного комитета — уроженец России и выпускник той самой Академии ФСБ Константин Молостов, а Лаппо уволен в запас. Молостов руководил в Гродно во время, когда там осуществлялась атака мигрантами на Польшу и Литву.

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