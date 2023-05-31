В Латвии выбрали нового президента 2 31.05.2023, 14:48

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Политик известен тем, что заменил в Риге лукашенковский флаг на бело-красно-белый.

Депутаты Сейма Латвии 31 мая избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевичса, выдвинутого премьерской партией «Новое Единство», сообщает DELFI.

За его кандидатуру проголосовали 52 депутата, против были 35.

Эдгару Ринкевичсу 49 лет. Он работал в Министерстве обороны и канцелярии президента Латвии. Министром иностранных дел страны он стал в 2011 году.

Эдгара Ринкевичса хорошо знают в Беларуси. Напомним, Следственный комитет Беларуси в 2021 году завел на него уголовное дело из-за замены на одной из площадей Риги красно-зеленого флага на бело‑красно‑белый среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею.

Он последовательно поддерживает демократические силы Беларуси и является одним из самых яростных сторонников санкций в отношении белорусских властей.

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