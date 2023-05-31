Си Цзиньпин призвал глав Нацбезопасности Китая готовиться к «худшим сценариям»5
- 31.05.2023, 17:49
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Пекин готовится к «штормовому морю».
Глава Китая Си Цзиньпин призвал высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о «худшем сценарии» и подготовиться к «штормовому морю» на фоне усиления Коммунистической партией усилий по противодействию внутренним и внешним угрозам, сообщает CNN.
«Трудности в вопросе национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли», — сказал Си.
«Мы должны мыслить глубже и обдумывать худшие сценарии, чтобы быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами, бурными волнами и даже опасным, штормовым морем», — добавил он.
Лидер Китая отметил, что его страна должна ускорить модернизацию системы национальной безопасности, чтобы сделать ее более эффективной в «реальном боевом и практическом применении».