Бункер за 19 миллиардов: расходы на содержание Путина увеличили до рекорда 6 31.05.2023, 19:03

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Содержание президента РФ подорожало после налетов дронов.

Содержание президента России Владимира Путина все дороже обходится российским налогоплательщикам по мере того, как боевые действия перемещаются на территорию РФ, а Кремль усиливает меры охраны высшего руководства страны.

По состоянию на конец мая расходы федерального бюджета на «функционирование президента РФ» достигли 14,8 млрд рублей, следует из данных, представленных Минфином в системе «Электронный бюджет».

По сравнению с тем же периодом прошлого года (12,9 млрд рублей) ассигнования на президента и его администрацию увеличились на 15% и стали самой финансируемой статьей казны: за пять месяцев на нее потратили 77% годового лимита.

Для сравнения: брошенная на покорение Украины армия к маю «съела» две трети годового оборонного бюджета (5 трлн рублей). Расходы на поддержку национальной экономики на 30 мая составили лишь 34% годового плана (1,225 трлн рублей из 3,514 трлн), а на социальную поддержку граждан — 38% (2,822 трлн рублей из 7,34 трлн).

Столь резкого роста расходов не потребовалось ни одной другой ветви власти, следует из данных Минфина. Так, ассигнования на содержание правительства и «высших исполнительных органов госвласти» стали больше лишь на 10%, а расходы на Госдуму и Совет Федерации не увеличивались вовсе — 6,4 млрд рублей.

Финансирование президента дорожает по мере того, как Кремль расширяет меры безопасности в ответ на налеты дронов, которые зимой начали бить по объектам на территории России, а за последний месяц дважды атаковали резиденции самого Путина — в Кремле 3 мая и в Ново-Огарево 30 мая.

«Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о мерах охраны после того, как БПЛА врезались в Сенатский дворец Кремля, где Путин проводит протокольные мероприятия и встречает иностранных гостей. Меньше чем через месяц Путин едва не попал новую атаку дронов: они не долетели около 10 км до Ново-Огарево, где в тот момент находился президент. По словам источника The Moscow Times, охране пришлось срочно будить Путина из-за приближения БПЛА, поскольку возникла реальная угроза его безопасности.

Согласно закону о бюджете, на содержание президента в 2023 году правительство должно потратить 19,1 млрд рублей — на 30% больше, чем годом ранее. В 2024 году расходы на президента и АП увеличатся еще на 29%, до 20 млрд рублей; а в 2025-м году, до 20,6 млрд.

Суммарно за три года «функционирование» Путина будет стоить налогоплательщикам 59,7 млрд рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Костромской области, Магаданской области или Кабардино-Балкарии.

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