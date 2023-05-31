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Бункер за 19 миллиардов: расходы на содержание Путина увеличили до рекорда

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  • 31.05.2023, 19:03
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Бункер за 19 миллиардов: расходы на содержание Путина увеличили до рекорда

Содержание президента РФ подорожало после налетов дронов.

Содержание президента России Владимира Путина все дороже обходится российским налогоплательщикам по мере того, как боевые действия перемещаются на территорию РФ, а Кремль усиливает меры охраны высшего руководства страны.

По состоянию на конец мая расходы федерального бюджета на «функционирование президента РФ» достигли 14,8 млрд рублей, следует из данных, представленных Минфином в системе «Электронный бюджет».

По сравнению с тем же периодом прошлого года (12,9 млрд рублей) ассигнования на президента и его администрацию увеличились на 15% и стали самой финансируемой статьей казны: за пять месяцев на нее потратили 77% годового лимита.

Для сравнения: брошенная на покорение Украины армия к маю «съела» две трети годового оборонного бюджета (5 трлн рублей). Расходы на поддержку национальной экономики на 30 мая составили лишь 34% годового плана (1,225 трлн рублей из 3,514 трлн), а на социальную поддержку граждан — 38% (2,822 трлн рублей из 7,34 трлн).

Столь резкого роста расходов не потребовалось ни одной другой ветви власти, следует из данных Минфина. Так, ассигнования на содержание правительства и «высших исполнительных органов госвласти» стали больше лишь на 10%, а расходы на Госдуму и Совет Федерации не увеличивались вовсе — 6,4 млрд рублей.

Финансирование президента дорожает по мере того, как Кремль расширяет меры безопасности в ответ на налеты дронов, которые зимой начали бить по объектам на территории России, а за последний месяц дважды атаковали резиденции самого Путина — в Кремле 3 мая и в Ново-Огарево 30 мая.

«Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о мерах охраны после того, как БПЛА врезались в Сенатский дворец Кремля, где Путин проводит протокольные мероприятия и встречает иностранных гостей. Меньше чем через месяц Путин едва не попал новую атаку дронов: они не долетели около 10 км до Ново-Огарево, где в тот момент находился президент. По словам источника The Moscow Times, охране пришлось срочно будить Путина из-за приближения БПЛА, поскольку возникла реальная угроза его безопасности.

Согласно закону о бюджете, на содержание президента в 2023 году правительство должно потратить 19,1 млрд рублей — на 30% больше, чем годом ранее. В 2024 году расходы на президента и АП увеличатся еще на 29%, до 20 млрд рублей; а в 2025-м году, до 20,6 млрд.

Суммарно за три года «функционирование» Путина будет стоить налогоплательщикам 59,7 млрд рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Костромской области, Магаданской области или Кабардино-Балкарии.

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