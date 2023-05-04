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ВСУ с помощью гранаты уничтожили танк Т-90 «Прорыв»

  • 4.05.2023, 20:38
ВСУ с помощью гранаты уничтожили танк Т-90 «Прорыв»

Видеофакт.

Украинские военные обнаружили российский танк Т-90 «Прорыв» и уничтожили его с помощью гранаты.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

«Новейший «аналоговнетный» Т-90 «Прорыв» - страдает от гранаты», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как в танк была заброшена граната из дрона. После этого танк загорелся и был уничтожен.

Это результат работы аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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