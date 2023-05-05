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Две сотни нелегалов пытались прорваться из Беларуси в страны ЕС

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  • 5.05.2023, 10:08
  • 1,996
Две сотни нелегалов пытались прорваться из Беларуси в страны ЕС

Больше всего попыток прорыва в Латвию.

В четверг, 4 мая, из Беларуси в страны Евросоюза пытался пробраться 201 мигрант.

В Латвии пограничники сообщили о 108 попытках, в Литве – о 16. Польская Пограничная охрана столкнулась с 77 мигрантами, среди которых были граждане Туниса и Эритреи. Также сообщается, что четверо граждан Ганы переправились через пограничную Свислочь.

Были задержаны четверо перевозчиков мигрантов: граждан Молдовы, Туркменистана и двое украинцев.

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