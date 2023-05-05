Две сотни нелегалов пытались прорваться из Беларуси в страны ЕС

Две сотни нелегалов пытались прорваться из Беларуси в страны ЕС2
- 5.05.2023, 10:08
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Больше всего попыток прорыва в Латвию.
В четверг, 4 мая, из Беларуси в страны Евросоюза пытался пробраться 201 мигрант.
В Латвии пограничники сообщили о 108 попытках, в Литве – о 16. Польская Пограничная охрана столкнулась с 77 мигрантами, среди которых были граждане Туниса и Эритреи. Также сообщается, что четверо граждан Ганы переправились через пограничную Свислочь.
Были задержаны четверо перевозчиков мигрантов: граждан Молдовы, Туркменистана и двое украинцев.