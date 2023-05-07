ВСУ ликвидировали комбата-подполковника и троих капитанов 7.05.2023, 9:29

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Названы имена оккупантов.

В ходе полномасштабной войны РФ против украинского государства «минуснули» российского командира батальона, который имел звание «подполковник».

Еще «грузом 200» стали, то есть были ликвидированы, кучка капитанов противника — Юрий Архипов, Ярослав Кискоров и Андрей Кирилин, сообщил в своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины, известный под позывным «Штирлиц» Анатолий Штефан.

«…успешно демобилизированы: ...комбат-подполковник — мобик Антон Тесля; …майор Андрей Лукьянов…», - поделился украинский защитник.

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