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Точно в цель: ВСУ впервые показали работу системы APKWS

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  • 7.05.2023, 19:18
  • 3,434
Точно в цель: ВСУ впервые показали работу системы APKWS

Кадры попадания ракет по целям зафиксировал дрон.

37-я бригада морской пехоты ВСУ и подразделение «Бугский Гард» впервые показали видео работы пусковой установки ракет APKWS.

Ролик появился в Youtube.

На кадрах виден момент пусков высокоточных ракет малого радиуса действия APKWS с установки на внедорожнике HMMWV. Попадание по целям зафиксировал дрон.

APKWS - это модифицированная неуправляемая ракеты малой дальности Hydra-70. Эти ракеты применяют для уничтожения наземных и воздушных целей на дистанциях 4-5 км. Высокую точность ударов достигают благодаря лазерному наведению.

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