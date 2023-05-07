Точно в цель: ВСУ впервые показали работу системы APKWS

Точно в цель: ВСУ впервые показали работу системы APKWS1
- 7.05.2023, 19:18
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Кадры попадания ракет по целям зафиксировал дрон.
37-я бригада морской пехоты ВСУ и подразделение «Бугский Гард» впервые показали видео работы пусковой установки ракет APKWS.
Ролик появился в Youtube.
На кадрах виден момент пусков высокоточных ракет малого радиуса действия APKWS с установки на внедорожнике HMMWV. Попадание по целям зафиксировал дрон.
APKWS - это модифицированная неуправляемая ракеты малой дальности Hydra-70. Эти ракеты применяют для уничтожения наземных и воздушных целей на дистанциях 4-5 км. Высокую точность ударов достигают благодаря лазерному наведению.