Российский офицер: Масштаб грядущей катастрофы уже примерно понятен 8.05.2023, 8:08

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Оккупанты признают, что не смогут сдержать контрнаступление ВСУ.

Накануне контрнаступления украинской армии у российских оккупантов сложилась критически сложная ситуация, связанная с дефицитом не только оружия, но и обычных саперных лопат.

Один из самых известных офицеров российской армии Андрей Морозов с позывным «Мурз» пишет, что масштаб грядущей катастрофы опытным специалистам уже примерно понятен. На его пост в Telegram обратил внимание «Диалог».

Российский офицер отметил, что перед наступлением ВСУ российские военные пытаются соорудить оборону, однако даже малых саперных лопат на складах российской армии не осталось. По всей вероятности, перед войной они были разворованы и проданы, поскольку к долгой войне никто в РФ не готовился. Морозов прямо пишет, что украинская артиллерия может просто снести российские позиции, поэтому оккупанты стремятся углубиться в новых окопах под землю максимально.

Однако и это вряд ли им поможет, поскольку танковый прорыв ВСУ оккупационной армии РФ будет остановить крайне сложно - у россиян не только дефицит лопат, но и ПТУРов и новых танковых стволов, которыми ранее россияне заменяли дефицит артиллерии. Теперь, накануне контрнаступления ВСУ, у россиян сомнительные возможности остановить бронетанковый прорыв украинской армии после того, как будут пройдены минные заграждения первого уровня.

«В общем и целом масштаб грядущей катастрофы опытным людям уже примерно понятен», - пишет он.

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