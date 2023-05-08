Под Гродно выловили карпа-гиганта 6 8.05.2023, 9:12

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Его вылавливали около 20 минут.

Два рыбака словили огромного карпа на озере Бросты в Гродненском районе. На кухню рыбу не отправили — выпустили обратно в воду, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Евгений Левшик и Александр Федоров рыбачили на озере Бросты с помощью удочек, рыбу ловили на бойл (это небольшая приманка, которая изготовлена из теста и разных ароматных составляющих).

Карпа вылавливали около 20 минут. После рыбу взвесили безменом, ее вес оказался 17,6 кг. Самая тяжелая рыба, ранее выловленная на озере Бросты, весила 16 кг. У самих парней максимальный вес ранее выловленных карпов был 14 кг.

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