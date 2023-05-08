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Россия совершила самый массированный удар по Киеву с начала войны

  • 8.05.2023, 13:23
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Россия совершила самый массированный удар по Киеву с начала войны

Об этом рассказал мэр украинской столицы.

Ночью, в понедельник, 8 мая, Россия совершила самую массированную атаку на Киев с начала полномасштабной войны, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Это самая массированная атака, с начала войны, на наш город. Все дроны были сбиты. Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения домов, детских садов и школ», — сказал он в эфире.

По его словам, комиссия проведет аналитику повреждений.

«Город сделает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить дома. На сегодняшний день безопасность — это самый главный вопрос», — сказал он.

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