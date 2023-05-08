В Гродненской области заметили массовое передвижение танков Т-72Б 8.05.2023, 14:17

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иллюстративное фото

К станции Поречье двигался эшелон с техникой танкового батальона 6-й механизированной бригады.

Вчера вечером от станции Лососно к станции Поречье (Гродненская область) двигался эшелон с техникой танкового батальона 6-й механизированной бригады.

Как отметил телеграм-канал «Беларускі Гаюн», всего в составе было не менее 24 платформ с техникой (танками Т-72Б), три пустые платформы и грузовой вагон.

Предполагается, что перемещения связаны с «проверкой боевой готовности».

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