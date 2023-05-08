Пригожин пообещал россиянам братские могилы 1 8.05.2023, 20:16

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Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» открыл очередное кладбище для своих наемников.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл новое кладбище в Екатеринбурге для своих наемников. Такие кладбища он торжественно открывает в каждом регионе России.

Об этом рассказал на своей странице в телеграме главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, обнародовав видео.

«Герой России Пригожин специально показывает, сколько россиян готовы умереть под его руководством. Число трупов показывает степень влияния, поэтому Пригожин акцентирует внимание на бесконечных рядах погребенных и непогребенных вагнеровцев. Штрафбаты Пригожина становятся более влиятельными, чем российская армия», - объяснил Юрий Бутусов.

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По словам Пригожина, в России появятся братские могилы, где будут похоронены новые «герои», погибшие в российско-украинской войне, и каждый из них якобы погиб смертью храбрых.

«Каждый из этих парней погиб героем и погиб храбро. Тот, кто погибает, всегда герой на войне. Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп», - сказал основатель ЧВК «Вагнер» среди сотен могил.

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