Эстонцы потролили россиян плакатом с Путиным 9.05.2023, 16:51

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Инсталляция провисит несколько дней.

В эстонском городе Нарва, на границе с Россией, во вторник, 9 мая, вывесили плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с надписью, что он – военный преступник. Такую акцию организовал Нарвский музей.

Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

Граница между Нарвой и русским Ивангородом проходит по реке Нарва. Плакат разместили на стене замка, выходящей на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации.

«Это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней. Она недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас в Нарве проходит граница. Плакат расположен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Это то место, которое расположен прямо напротив масштабной площадки и сцены на противоположной стороне (границы. – ред.)», — пояснила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Целью акции, по словам организаторов, является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.

9 мая в российском Ивангороде у стен крепости состоится концерт, посвященный Дню победы. Он будет виден из речного променада у границы в эстонской Нарве.

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