Больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог 21 9.05.2023, 19:26

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Вместо диктатора говорил министр обороны Хренин.

Александр Лукашенко посетил торжественную церемонию возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске. На церемонию он прибыл вместе с тремя своими сыновьями.

От кортежа, который подъехал к площади, Лукашенко с трудом шел самостоятельно.

После возложения венков Лукашенко не смог произнести речь. Вместо диктатора говорил министр обороны Хренин. Такого раньше никогда не было.

Напомним, сегодня в Москве он добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

Российские СМИ обратили внимание на спешный отъезд Александр Лукашенко из Москвы. Лукашенко спешно вернулся в Беларусь сразу после парада. Он отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

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