Возле границы России и Украины идет бой: российские добровольцы наступают в Белгородской области 9 1.06.2023, 7:49

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(обновлено) Сообщается о танковом прорыве в Шебекино.

На границе России и Украины идет бой, сообщает издание The Moscow Times.

По предварительным данным, «диверсанты» атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков.

Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино. Жители Шебекино прячутся в подвалах.

В городе горит здание российской полиции.

Известно, что ночью в Белгороде и Шебекино раздалась серия мощных взрывов.

Позже бойцы «Русского Добровольческого корпуса» (РДК) взяли на себя ответственность за прорыв границы под Шебекино и заявили о начале второй фазы наступательной операции в Белгородской области РФ.

«Обещанная командиром РДК вторая фаза началась. Путинская армия снова бьет по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские села и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевала и не воюет с мирным населением!», — заявили российские добровольцы.

В Telegram-канале бойцов Легиона «Свобода России» также появилось сообщение относительно происходящего на границе Украины и РФ.

«Наши побратимы передают привет с украино-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!» - говорится в публикации.

Позже бойцы Легиона «Свобода России» опубликовали видео с границы Украины и РФ.

«Мы, легион «Свобода России», сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев, благодаря этому мы сможем больше вооружить наших собратьев», - говорит один из бойцов.

«Мы идем освобождать всю Россию - от Белгорода до Владивостока, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы», - подытожил он в видеообращении.

«Ночью в Белгороде раздалась серия взрывов, и местные паблики опубликовали видео, а также в сети сообщили о работе противовоздушной обороны и сбитых целях», — сообщает РБК.

Губернатор Белгородской области РФ рассказал, что в Шебекино осколками артиллерийских снарядов были повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи.

Кроме того, в селе Графовка Краснояружского района осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в административном здании властей РФ.

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