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«У кого виза — у тех визы сканируют»

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  • 1.06.2023, 12:36
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«У кого виза — у тех визы сканируют»
Фото: PAP

Почему на въезде в Беларусь проверяют иностранный ВНЖ и что будет, если его не показать.

Белорусы стали массово сообщать о проверках иностранных ВНЖ на въезде в страну из Польши и Литвы. Как они уже рассказывали, эти документы пограничники сканируют, а зачем, не объясняют. На горячей линии ГПК ситуацию прояснять тоже отказались.

Как удалось узнать «Зеркалу», нововведения регламентируются внутренними распоряжениями ведомства. А что будет, если отказаться предоставлять польский или литовский вид на жительство?

«Сказали людям — люди делают»

Журналистка «Зеркала» как рядовая жительница страны позвонила на горячую линию Брестской погрангруппы, которая отвечает за ситуацию на погранпункте «Брест» — единственном оставшемся открытым на границе с Польшей. Там все объяснили «новыми требованиями». На вопрос, внесены ли они в какие-либо открытые документы, ответили, что это «внутренние правила».

— [Проверяют вид на жительство], чтобы знать основания, как люди выезжают из страны без визы (речь о том, как изначально белорусы выехали в Польшу. — Прим. ред.). Раньше вас могли спросить устно, — ответила сотрудница.

— Спрашивали, но не сканировали.

— Вы же понимаете, что все меняется. Вот сидят люди, им дали установку, что нужно спрашивать. У кого виза — у тех визы сканируют. У кого [ВНЖ] — так. Сказали людям — люди делают. Это просто собирается информация, все.

Еще одна сотрудница этой же погрангруппы, с которой нам удалось пообщаться, ответила, что человек сам решает, предъявлять документ или нет. Но отказ может привести к последствиям.

— Из рук у вас его выдирать никто не будет. Принесете, покажете. Нет — вы же понимаете, что должны выполнять требования пограничников?

— Да, но никто не объясняет, зачем это. Я же предъявляю для въезда паспорт гражданина Республики Беларусь.

— Никто не будет насильно у вас его требовать.

— То есть если я не хочу, могу не показывать? За это будет наказание какое-то?

— Это ваше право. Решение будет приниматься в пункте пропуска.

— Где эти данные потом хранятся?

— В базе [Госпогранкомитета]. Они здесь [в пункте пропуска] просто сканируются, и в следующий раз будет видно, что вы предъявляли.

«Будут либо сотрудники РОВД вызваны, либо дополнительные мероприятия на выявление»

Эти же вопросы мы задали оперативному дежурному Сморгонской пограничной группы, к которой относятся пункты пропуска «Лоша», «Каменнный Лог» и «Котловка». Там рассказали, что на границе «разные проверки» проводятся.

— Работают взаимодействующие органы, и они ставят задачи насчет людей, которые их интересуют. Поэтому пограничники их сканируют ВНЖ, — объяснил сотрудник.

— То есть это выборочно, не всех, у кого он есть?

— Да.

— Как узнать, кого мы с мужем заинтересовали?

— Не готов вам этого сказать. Это как бы даже не наша команда. Люди, которые непосредственно работают в пункте пропуска (речь о других ведомствах. — Прим. ред.), ввиду того, что у них нет возможности, просят пограничников оказать им помощь в таком плане.

— Есть какие-то списки на проверки, или как это работает?

— У меня такой информации нет. А если бы была, я бы вам точно не сказал: не имею на это право.

— Второе ведомство не КГБ случайно?

— Ну, все может быть.

— А если я, например, не покажу свой ВНЖ, не разрешу сканировать? Он же не нужен для въезда в Беларусь — у меня есть паспорт.

— У пограничников есть права истребовать с лиц, пересекающих государственную границу, дополнительные документы, которые имеются для пересечения государственной границы. Это могут быть и права, и временный вид на жительство. И если же будет интерес к человеку, который пересекает границу, увидеть [его] ВНЖ, и мы знаем, что он у него есть, — значит, будут либо сотрудники РОВД вызваны, либо дополнительные мероприятия на выявление — личный досмотр и тому подобное. То есть смотрите сами. Вы же не на рынке, правильно? На государственной границе, где проводится ряд мероприятий в отношении лиц.

Документами Госпогранкомитета прописано, что пограничники могут истребовать дополнительные документы. А за отказ от действия законного представителя есть ответственность.

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— Поняла. Где будут храниться эти сканы? Чтобы хотя бы знать, кому мы передаем свои такие сведения.

— Не готов вам сказать. А почему вы так спрашиваете? Как будто чего-то боитесь. Если я ничего не боюсь — мне ничего и не страшно. Ну, попросили и попросили. Посмотрели и посмотрели. Ну и что с этого?

— Да потому что не было раньше такого — сейчас вводится, непонятно зачем. Вы же знаете, как у нас в Беларуси людей задерживают.

— А что у нас в Беларуси плохого?

— Людей задерживают…

— Так поэтому и задерживают. Задерживают же не простых людей, поймите правильно. Если я не крал зерно, значит, меня не задержат за воровство зерна, правильно? В этом плане и проводится любые мероприятия в отношении лиц.

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— То есть у нас проверяются ВНЖ, чтобы следить как-то потом?

— Не для того, чтобы задержать, поверьте вы мне. А проводятся проверочные мероприятия. <…> Ну, вот вы пришли там где-то в банк, у вас попросили паспорт — вы предоставили паспорт, правильно? Еще еще какие-то документы попросили — вы предоставили. Вы приехали на границу — вас спросили. Я же говорю: вы зерно не крали — чего бояться?

— Если хотя бы было ясно, что за органы такие проверки проводят, а это скрытая информация. Это вызывает подозрения — сидишь и думаешь, зачем это, куда меня на карандаш поставили, как это потом отзовется…

— Поймите, если вы пересекаете границу и никуда вас не забрали, поехали вы своей дорогой, ничего плохого не делали — ничего вам не надо бояться. А если человек занимается противоправной деятельностью, если он воровал, то не сегодня, так через год выявят. Если он убил, через год выявят, через два, может, и через 20 лет, понимаете? А если у вас за спиной греха нет, чего вам бояться?

— Но ВНЖ же на это не влияет, при чем тут он?

— Ну, этого я вам не готов сказать. Я вам скажу кратко: проводятся дополнительные проверки в отношении лиц, пересекающих государственную границу, — сказал напоследок пограничник, он тоже объяснил, что новые требования — внутренняя установка, они не зафиксированы в документах или распоряжениях, доступных всем белорусам.

Напомним, белорусы, которые недавно въезжали в страну из Польши или Литвы, стали жаловаться на проверки иностранных ВНЖ. По их словам, на паспортном контроле пограничники периодически сканируют эти документы. Пересекающих границу это беспокоило: люди не понимают, что ведомство «будет делать с этой информацией». У одного из собеседников «Зеркала» ВНЖ не сканировали, только посмотрели, но самого мужчину больше получаса допрашивали.

В среду, 31 мая, в пункте пропуска «Брест» мужчину, который возвращался из Польши в Беларусь, после досмотра сняли с автобуса и задержали. Причины, как и то, есть ли у него вид на жительство в другой стране, не сообщаются.

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